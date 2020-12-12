Умер советский и российский актер Валентин Гафт

Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова в комментарии ТАСС.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР умер в возрасте 85 лет

Причиной его смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет, сообщила его супруга.



Напомним, в начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.





Актер работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры



Также он известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Легендарный актер также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.



Стоит отметить, что за последние дни мир кино потрясла не одна трагическая новость.



11 декабря, стало известно, что российский Николай Иванов умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.





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Причиной его смерти стал "китайский" вирус.



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