Умер советский и российский актер Валентин Гафт
Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова в комментарии ТАСС.
"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она.
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР умер в возрасте 85 лет
Причиной его смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет, сообщила его супруга.
Напомним, в начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.
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Актер работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры
Также он известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Легендарный актер также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.
Стоит отметить, что за последние дни мир кино потрясла не одна трагическая новость.
11 декабря, стало известно, что российский Николай Иванов умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.
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Причиной его смерти стал "китайский" вирус.
Напомним, что Жизнь звезды культовых фильмов оборвалась при таинственных обстоятельствах
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