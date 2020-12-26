Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила видом в странном «хищном» наряде

Звезда, известная своей любовью к противоречивым высказываниям и эпатажным нарядам, поделилась новым домашним фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке 44-летняя знаменитость сидит в комнате, обставленной «по-дорогому», позируя рядом с белым фортепиано. При этом, ее наряд никак не соответствует ни обстановке, ни возрасту Волочковой.

Так, балерина оделась в странное мини-платьице с тигровым принтом и капюшоном, который Волочкова зачем-то надела сидя дома. Дополняют аляповатый образ балерины шлепки с крупными цветами.

В руках Волочкова держит букет алых роз.

«Прекрасный Домашний вечер. Я очень люблю цветы!», - подписала фото знаменитость.

Балерина отключила комментарии к своим записям в Инстаграм еще давно в попытке избежать критики, однако в сети все равно продолжают обсуждать ее фото. Новый снимок также не остался без внимания.

«Урра! Леопёрдовый костюм на месте!», «И тапки в цветочек», «Я поняла почему она все время ходит в одном и том же! Да потому чтобы была возможность пилить старые фото!», «Как можно в таком виде по дому ходить? И уж тем более выставлять это на всеобщее обозрение», «Вот и трусы тигровые подогнала», - пишут люди.

Напомним, «лысая» Волочкова добила потрепанным видом и безвкусицей: «Во морду то растянула…».

Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова с челкой удивила внешностью на архивном фото, балерину просто не узнать.

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