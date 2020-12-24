Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь стала посмешищем в сети

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото после тренировки на льду. Балерина была одета в джинсы, черную кофту и повязку, которая прикрыла и практически спрятала редкие волосы Волочковой. В итоге на фото она получилась практически лысой.

Но особое внимание привлекли новые белые валенки Анастасии. Как известно, Волочкова славится своей любовью к безвкусной обуви. Из-за этого она постоянно подвергается критике.

«У меня приятная обновочка. Эти беленькие Уги прилетели ко мне из далекого города в трехстах км от Перьми. Уже не первый год такой подарок делает мне мой друг Алексей, который занимается праздниками и устраивает их людям. Спасибо от души!», - подписала фото звезда.

Под постом Волочковой не было комментариев, так как она ограничила их. Зато на других страничках в сети стали обсуждать новую обувь Насти.

«Кровь из глаз от наськиной писанины, Уги из Перьми», «Во морду то растянула)))», «Ну теперь из них вылезать не будет! Круглый год))) и спать наверное в них будет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Волочкова без стыда и лифчика осрамилась шпагатом в неподходящем месте: «Всегда в полете».

Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова с челкой удивила внешностью на архивном фото, балерину просто не узнать: "Трансформация".

Также Politeka писала, что Волочкова попыталась спрятать обвисший бюст в старом мини-платье: "Ого, какая мясистая".