Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила недоречною витівкою під час тренування
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Завжди в польоті. У балеті, в спорті й житті», - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Волочкова позує на тренажері для спини. Чомусь зірка вирішила залізти на нього, похвалившись фірмовим «розкоряком».
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Шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, закривши коментарі під постами. Уточнимо, що користувачі Мережі критикували Волочкову за недоречні шпагати й не тільки.
До цього ми розповідали, що відома балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про 20-річне відео
На фото Волочкова сидить в балетній пачці й пуантах. Волосся в Анастасії були зачесане назад, а образ балерина доповнила прикрасами. Зірка сиділа на підлозі й хвалилася худими ногами, які залишилися нічим не прикриті.
В кінці тексту балерина додала:"Кому не подобається, Не дивіться". Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки зірка закрила можливість коментувати свої пости.
Нагадавши, безпардонна Волочкова розтягнулася в шпагаті й показала, що з нею стало після відпустки
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