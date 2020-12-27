Российская балерина Анастасия Волочкова удивила необычной позой



Как передает Politeka.net, новым снимком знаменитость похвасталась на своей страничке в Instagram.



"Несвойственно для меня ранний подъем", - сообщила балерина в подписи к фото.

Судя по кадру, несмотря на ранее именно такая поза является одной из ее самых любимых.

Ранее мы сообщали, что Волочкова опубликовала снимок, на котором предстала в серебристом платье, широко расставив ноги.



Бюстгальтер Анастасия предпочла не одевать и ее подписчикам удалось рассмотреть пикантные места балерины через полупрозрачную ткань.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова довольно часто подвергается нападкам со стороны хейтеров. Балерину критикуют за роскошный образ жизни, а также за эпатажные снимки, которыми она делится в соцсетях.

Не менее редко Анастасии приходится отвечать на обвинения в том, что она злоупотребляет спиртными напитками. Сама Волочкова уверяет, что она просто «прикалывается над придурками».

Напомним, «лысая» Волочкова добила потрепанным видом и безвкусицей: «Во морду то растянула…».

Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова с челкой удивила внешностью на архивном фото, балерину просто не узнать.

Также Politeka писала, что скандальная Волочкова проболталась о тайных свиданиях с престарелым Гафтом: "Еле стоял на ногах...".