Российская балерина Анастасия Волочкова удивила необычной позой
Как передает Politeka.net, новым снимком знаменитость похвасталась на своей страничке в Instagram.
"Несвойственно для меня ранний подъем", - сообщила балерина в подписи к фото.
Судя по кадру, несмотря на ранее именно такая поза является одной из ее самых любимых.
Ранее мы сообщали, что Волочкова опубликовала снимок, на котором предстала в серебристом платье, широко расставив ноги.
Бюстгальтер Анастасия предпочла не одевать и ее подписчикам удалось рассмотреть пикантные места балерины через полупрозрачную ткань.
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Стоит отметить, что Анастасия Волочкова довольно часто подвергается нападкам со стороны хейтеров. Балерину критикуют за роскошный образ жизни, а также за эпатажные снимки, которыми она делится в соцсетях.
Не менее редко Анастасии приходится отвечать на обвинения в том, что она злоупотребляет спиртными напитками. Сама Волочкова уверяет, что она просто «прикалывается над придурками».
Напомним, «лысая» Волочкова добила потрепанным видом и безвкусицей: «Во морду то растянула…».
Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова с челкой удивила внешностью на архивном фото, балерину просто не узнать.
Также Politeka писала, что скандальная Волочкова проболталась о тайных свиданиях с престарелым Гафтом: "Еле стоял на ногах...".