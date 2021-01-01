Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников выходкой в одних стрингах

Об этом рассказывает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«С Новым годом», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном ролике Волочкова в одном купальнике исполняет зажигательный танец на фоне елки. Все это действие происходит под музыку на улице.

@anastasiavolochkova

С Новым годом!🩰🌴 #анастасияволочкова #СНовымHONOR #балет

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«Шо это за падающий лебедь? Анастас, ты опять накидалась», «а где шпагат?», «о боже», «Анастасия опять накидалась и сразу раскидалась», «остановите Землю, я сойду», «дайте ей кто-нибудь одежду. Человек видимо не в курсе, что нужно одеваться», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что российская балерина Анастасия Волочкова поздравила поклонников с Новым годом и показала, как она отмечала этот праздник

Так, в аккаунте балерины появились фото, на которых она позирует в своем роскошном доме со своим любимым. Волочкова рассказала, что они праздновали Новый год только вдвоем, и это большая радость.

Однако поклонников балерина лишила права голоса, закрыв возможность комментировать свои посты.

Напомним, беспардонная Волочкова растянулась в шпагате и показала, что с ней стало после отпуска

А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поиздевалась над Волочковой

Также Politeka сообщала, что Волочкова в безумном ультра-мине едва не засветила лишнее, скрестив ноги