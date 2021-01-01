Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников выходкой в одних стрингах

Об этом рассказывает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«С Новым годом», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном ролике Волочкова в одном купальнике исполняет зажигательный танец на фоне елки. Все это действие происходит под музыку на улице.

«Шо это за падающий лебедь? Анастас, ты опять накидалась», «а где шпагат?», «о боже», «Анастасия опять накидалась и сразу раскидалась», «остановите Землю, я сойду», «дайте ей кто-нибудь одежду. Человек видимо не в курсе, что нужно одеваться», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что российская балерина Анастасия Волочкова поздравила поклонников с Новым годом и показала, как она отмечала этот праздник

Так, в аккаунте балерины появились фото, на которых она позирует в своем роскошном доме со своим любимым. Волочкова рассказала, что они праздновали Новый год только вдвоем, и это большая радость.

Однако поклонников балерина лишила права голоса, закрыв возможность комментировать свои посты.

Напомним, беспардонная Волочкова растянулась в шпагате и показала, что с ней стало после отпуска

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