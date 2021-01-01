Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поздравила поклонников с Новым годом и показала, как она отмечала этот праздник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Волочковой в соцсети.

Так, в аккаунте балерины появились фото, на которых она позирует в своем роскошном доме со своим любимым. Волочкова рассказала, что они праздновали Новый год только вдвоем, и это большая радость.

"Встретить Новый год с любимым вдвоем - это большая радость! Я всем желаю радости и счастья. Цените каждый миг жизни и дорожите отношениями с любимыми. И давайте радоваться друг за друга! И желать друг другу счастья!" - написала она.

На опубликованных фото Волочкова позирует в голубом длинном платье и шапочке Санта Клауса, держа в руке бокал с шампанским.

Также она опубликовала фото возле елки, показав всю красоту своего платья. В это время сзади ее обнимает любимый мужчина. При этом на обоих фото видны лишь руки ее возлюбленного - лица она не показывает.

На третьей фотографии Волочкова решила показать свой праздничный стол. Он накрыт всего на двух человек - две тарелки, а также по бокалу для вина и для шампанского. На столе есть фрукты и закуски.

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