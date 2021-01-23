Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как решила спеть на дне рождения

Анастасия Волочкова несколько дней назад отпразндовала свой день рождения. озадачив не только неудачным нарядом, но еще и отсутствием близких и родственников на своем празднике. В бело-золотом платье балерина покрасовалась рядом с дорогими букетами белых роз и фейерверком. А сегодня звезда показала на видео, как поет перед гостями.

Так, Анастасия решила показать, как спела знаменитую песню Аллы Пугачевой «Мне нравится».

«В день моего рождения после нереальной физической нагрузки и выкладки на сцене в моем спектакле, на фуршете исполнить песню для гостей было радостью🌺 На исполнение этого произведения меня благословила первая его исполнительница Алла Борисовна Пугачева. И я очень этим дорожу.🙏 А это платье ко дню рождения мне сшила мой добрый друг Ирочка Степанова. Красивое такое!🙏🌺», - написала Волочкова.

В сети не остались безразличны.

«4 апреля прошлого года это платье было представлено как свадебное; Нереальная физическая нагрузка?😅Спектакль шёл часов 6 что ли?; Аж охрипла, бедная; Конечно,это ацкий труд открывать рот под фанеру и прыгать по кастрюлям😅; Очень красивая...и тембр голоса приятный..; Спела под фанеру и радуется; Как-то сдает балерина».

На своей странице Анастасия также рассказала о празднике. В одном из видео видно, как балерина позирует перед камерами с букетами цветов в руках перед тортом со свечами-фейерверками.

«Это был один из самых прекрасных моих дней рождения! Я счастлива была танцевать для вас! И разделить с замечательными людьми общение, и уделить внимание каждому. Это ведь, согласитесь, важнее дорогостоящих банкетов и посиделок за пафосными столами», – заявила раньше Волочкова.

На антифанатской группе и на самой странице Волочковой пользователи сети высказались довольно резко, осудив звезду.

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