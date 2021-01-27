Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась откровением о драматических переменах в своей жизни

Волочкова, которая недавно с размахом отгуляла свое 45-летие, призналась, что именно в этот день решила расстаться со своим женихом. Об этом она написала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

«Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов и событий и отдыхов нас объединяло. Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала Судьба. Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими. Но мне, как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках», - рассказала балерина.

При этом она заговорила об испытаниях, которые перенесла.

«Мне самой в жизни пришлось пройти настоящий путь испытаний, труда, взлетов и падений, противодействий, чинимых препятствий мне и моему творчеству, целой травли, гонений, моральной боли..😔 И я проходила все эти испытания, как воин, с честью и достоинством. И я понимаю и чувствую, что с сильной духом женщиной рядом может быть только Мужчина, сильнее ее, могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее. По характеру», - отметила она.

Также Волочкова добавила, что с ней может быть только человек, который любит и уважает ее творчество, как и ее.

«Для меня в отношениях с мужчиной никогда не был значим его финансовый достаток. Я всегда открываю щедро свою душу. И не жалею своей доверчивости, открытости и романтичной своей натуры. Но так получилось, что Сердце мое подсказало мне, что нужно многое изменить. И, разочаровавшись, я решила не лгать самой себе… А ведь главный судья жизни - это наша человеческая совесть», - подытожила балерина.

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