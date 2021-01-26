Балерина Анастасия Волочкова похвасталась ярким праздничным макияжем и бездонным декольте

После празднования своего дня рождения одиозная балерина Анастасия Волочкова никак не насладится послевкусием праздника и до сих пор смакует приятные ощущения от повышенного внимания к своей персоне. Последняя ее публикация в Instagram продолжает серию праздничных кадров, пишет Politeka.net.

Анастасия Волочкова снова показала один из снимков, сделанных в день ее рождения, который балерина праздновала 20 января. В этот день звезда предстала перед шумной компанией в белоснежном платье с бездонным декольте, напоминающим свадебный наряд с "богатым" золотым узором из пайеток по груди и плечам.

На снимке Волочкова позирует со своей "стандартной" прической: белыми волосами, уложенными на затылке в затейливый балетный пучок. Ее лицо было идеально "выглажено" косметикой и тональными кремами, что позволило "сбросить" балерине несколько лет и выглядеть более молодо. К тому же яркий макияж в розовом цвете, густые черные ресницы и четко очерченные брови создавали огромный контраст со снимками, где Волочкова ранее позировала без косметики на лице.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова, "вдохновленная" волной хейта, который вылился на нее в СМИ после празднования дня рождения, снова скрыла комментарии к своим публикациям и теперь спокойно продолжает публиковать свои снимки в соцсети.

На фото балерина немного смущенно и слегка самодовольно позирует перед камерой, опустив взгляд вниз. При этом на переднем плане "красовалась" внушительная грудь балерины, округлости которой прекрасно просматривались в глубоком вырезе, а сзади на портретном снимке Одри Хепберн, казалось, молча завидует таким формам.

В своей публикации Анастасия Волочкова поблагодарила своего визажиста за красивый макияж и отметила, что дружить по-настоящему - это бесценно.

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