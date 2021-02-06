Певица Наташа Королева удивила рассказом на пляже в США
Как передает Politeka.net, новым видео артистка поделилась на своей страничке своей Instagram.
На опубликованных кадрах певица предстала в компании журналистки Юлии Ридлер.
"Я не планировала делать интервью с Наташей Королевой. Мы с ней знакомы более двадцати лет. Мы оказались на пляже в Майями и я включила камеру", - поделилась журналистка.
Королева была готова к съемкам и принялась активно рассуждать на камеру.
"Сумасшедшая белка, которая включила тумблер. Тумблер, белка и пошла! Именно это и есть верхняя точка кайфа! Это и есть счастье", - заявили Королева на отрывках видео.
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Судя по всему, полное интервью мы увидим позже.
Ранее Королева опубликовала видео, на котором подруги "выбирали женихов" под веселую песню Фабрики "Мы такие разные", где звучали слова о мужчинах, которые не подходили девушке через семейный статус или возраст.
Напомним, что Наташа Королева сейчас гостит у своей мамы в США без мужа Тарзана, а в свободное время отдыхает с друзьями.
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