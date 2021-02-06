Певица Наташа Королева удивила рассказом на пляже в США

Как передает Politeka.net, новым видео артистка поделилась на своей страничке своей Instagram.



На опубликованных кадрах певица предстала в компании журналистки Юлии Ридлер.



"Я не планировала делать интервью с Наташей Королевой. Мы с ней знакомы более двадцати лет. Мы оказались на пляже в Майями и я включила камеру", - поделилась журналистка.

Королева была готова к съемкам и принялась активно рассуждать на камеру.

"Сумасшедшая белка, которая включила тумблер. Тумблер, белка и пошла! Именно это и есть верхняя точка кайфа! Это и есть счастье", - заявили Королева на отрывках видео.

Судя по всему, полное интервью мы увидим позже.

Ранее Королева опубликовала видео, на котором подруги "выбирали женихов" под веселую песню Фабрики "Мы такие разные", где звучали слова о мужчинах, которые не подходили девушке через семейный статус или возраст.

Напомним, что Наташа Королева сейчас гостит у своей мамы в США без мужа Тарзана, а в свободное время отдыхает с друзьями.

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