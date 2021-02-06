Певица Наташа Королева удивила рассказом на пляже в США

Как передает Politeka.net, новым видео артистка поделилась на своей страничке своей Instagram.

На опубликованных кадрах певица предстала в компании журналистки Юлии Ридлер.

"Я не планировала делать интервью с Наташей Королевой. Мы с ней знакомы более двадцати лет. Мы оказались на пляже в Майями и я включила камеру", - поделилась журналистка.

Королева была готова к съемкам и принялась активно рассуждать на камеру.

"Сумасшедшая белка, которая включила тумблер. Тумблер, белка и пошла! Именно это и есть верхняя точка кайфа! Это и есть счастье", - заявили Королева на отрывках видео.

Популярные статьи сейчас

В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."

Бабкин впервые вышел на связь после тяжелой операции, как сейчас выглядит артист: "Капец переживаю"

Фаворитка Пугачевой ошеломила появлением на "Голос країни", первые кадры: "Тебя просто предали"

"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности

"Беременная" Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!"
Показать еще

Судя по всему, полное интервью мы увидим позже.

Ранее Королева опубликовала видео, на котором подруги "выбирали женихов" под веселую песню Фабрики "Мы такие разные", где звучали слова о мужчинах, которые не подходили девушке через семейный статус или возраст.

Напомним, что Наташа Королева сейчас гостит у своей мамы в США без мужа Тарзана, а в свободное время отдыхает с друзьями.

Напомним, Наташа Королева в купальнике показала, с кем отрывается на роскошной яхте вдали от Тарзана: "Оказался урод..."

Как сообщала Politeka, Наташа Королева с игривыми хвостиками расцвела рядом с брутальным красавцем: Тарзану пора ревновать

Также Politeka писала, что Волочкова насмешила нелепым видом в парике и лифчике: "Зина из магазина"