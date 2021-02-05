Наташа Королева похвалилася завзятим характером своєї мами Люди

Відома російська співачка Наташа Корольова вирушила в США, в Маямі, до своєї 74-річної мами, і похвалилася кадрами з моря, а також заспівала забавну пісеньку. Як передає Politeka.net, артистка з мамою попустували для TikTok.

Відомо, що мама знаменитої російської співачки Людмила Поривай вже тривалий час проживає в США, і дуже непогано виглядає для свого віку. Мабуть, дочка приїхала на майбутній ювілей до мами, якій днями має виповнитися 75 років.

Мама з донькою попустували від душі, заспівавши "непристойну" пісеньку англійською, що складається з одних матюків. Раніше в сторіс Наташа похвалилася підтягнутим виглядом своєї мами в купальнику на березі Маямі-Біч. Хоча фанати розкритикували Королеву, дорікнувши в тому, що та "не зробила пластику і совій мамі також", багато похвалили маму знаменитості за відмінний настрій і упевнилися, що пишності співачці дісталися у спадок.

Для свого забавного ролика, мама Корольової одягла яскраво-червоний джемпер із зіркою, а Наталя вибрала кавове плаття і джинсовий піджак.

Раніше Королева хвалилася шанувальникам легендарною піснею "Дельфін і Русалка" в новому виконанні, яку заспівав її син Архип. За словами королевою Архип заспівав абсолютно нову пісню, слова до якої були взяті у Сергія Єсеніна. Також зірка розповіла, що хлопець виконав цю пісню японською мовою.

До слова сказати, Архип в кінці минулого року став зустрічатися з колишньою учасницею "Дом-2", 20-річною танцівницею на пілоні Мелісою Фокс. Знайомі відзначили, що Архип воліє зустрічатися з дамочками старшими від себе.

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