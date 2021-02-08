Відома співачка Наташа Корольова нарвалася на критику шанувальників через відео зі своєю мамою

Наташа Корольова продовжує привертати до себе увагу, але тепер робить це за допомогою своєї 74-річної мами, з якою вона нещодавно попустувала на пляжі в Майамі, а тепер на фан-сторінці Корольової в Instagram з'явилося відео, де вони разом заспівали веселу і "непристойну" пісеньку, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в соцмережі співачка похвалилася кумедним відео зі своєю мамою Людмилою, яке мама з донькою зняли для TikTok. Вони підігравали і кривлялися під швидку пісеньку, яка складалася з матюків англійською мовою.

На жартівливому відео Наташа Корольова постала в досить безглуздому для свого віку вигляді: зірка зав'язала два "підліткових" пучка на голові і доповнила лук молодіжною джинсовою курткою. А ось мама Корольової Людмила, якій 18 лютого виповниться 75 років, була з яскравими малиновим волоссям і короткою стрижкою, і в одязі теж воліла обирати червоні відтінки. На ній був червоний світшот з яскравою блискучою зіркою на грудях.

Жінки повторювали слова пісеньки, посміхалися, крутили головами і смішно плескали в долоньки, немов маленькі дівчатка, за що їх і засудили фанати співачки. Шанувальники у своїх коментарях до відео написали, що мама зірки, незважаючи на свій поважний вік, і не дуже моложавий вигляд поводиться неналежно, а співачка подібними відео виставляє Людмилу в невтішному світлі.

"Жах", "Що у тітки Люди з обличчям?", "Дочка з мами робить посміховисько. Особа хоч праскою гладь, а все туди ж", " Мама схожа на лисичку", "Ви з мамою говорите на одній мові!", "У вас все нормально?", "Дурдом", " я прям залипла!", "Доча молодець, красива і все таке. Але вам мама в'язати краще вдома шкарпетки для онуків", "Дуже схожа на маму", " Обожнюю обох! А мама взагалі вогонь!", "Старенькі", " Господи... Це що було..?", "Мамульке пора імідж змінити і волосся в інший колір перефарбувати", " Наталя стара вже яка!", "Боже.....мама - як м'ята Тенісна кулька", - написали фоловери в соцмережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від @koroleva_fanclub

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