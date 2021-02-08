Известная певица Наташа Королева нарвалась на критику поклонников из-за видео со своей мамой

Наташа Королева продолжает привлекать к себе внимание, но теперь делает это при помощи своей 74-летней мамы, с которой она недавно порезвилась на пляже в Майами, а теперь на фан-странице Королевой в Instagram появилось видео, где они вместе спели веселую и "неприличную" песенку, пишет Politeka.net.

На своей странице в соцсети певица похвасталась забавным видео со своей мамой Людмилой, которое мама с дочкой сняли для TikTok. Они подыгрывали и строили смешные рожицы под быструю песенку, которая состояла из матерных слов на английском языке.

На шуточном видео Наташа Королева предстала в довольно нелепом для своего возраста виде: звезда завязала два "подростковых" пучка на голове и дополнила лук молодежной джинсовой курткой. А вот мама Королевой Людмила, которой 18 февраля исполнится 75 лет, была с яркими малиновыми волосами и короткой стрижкой, и в одежде тоже предпочла красные оттенки. На ней был алый свитшот с яркой блестящей звездой на груди.

Женщины повторяли слова песенки, улыбались, вертели головами и смешно хлопали в ладошки, словно маленькие девочки, за что их и осудили фанаты певицы. Поклонники в своих комментариях к видео написали, что мама звезды, несмотря на свой уважительный возраст, и не очень моложавый вид ведет себя неподобающе, а певица подобными видео выставляет Людмилу в нелестном свете.

"Ужас", "Что у тети Люды с лицом?", "Дочь из мамы делает посмешище. Лицо хоть утюгом гладь, а все туда же", "Мама похожа на лисичку", "Вы с мамой говорите на одном языке!", "У вас все нормально?", "Дурдом", "Я прям залипла!", "Доча молодец, красивая и всё такое. Но вам, мама, вязать лучше дома носочки для внуков", "Очень похожа на маму", " Обожаю обеих! А мама вообще огонь!", "Старушки", "Господи... Это что было..?", "Мамульке пора имидж сменить и волосы в другой цвет перекрасить", "Наталья старая уже какая!", "Боже.....мама - как мятый теннисный шарик",- написали фолловеры в соцсети.

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