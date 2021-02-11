Теперь понятно, в кого Наташа такая

Известная певица Наташа Королева похвасталась невероятной именинницей в семье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала короткое видео, на котором ее мама Людмила позировала для фотографа. Женщина была очень ярко накрашена, ее губы расплылись в улыбке. Голову и уши именинницы украшал крупный жемчуг, а наряд пестрил рюшами. Людмила хлопала нарощенными ресницами и выглядела счастливой. Как оказалось, Людмила принарядилась по случаю своего 75-летия, которое женщина, судя по кадрам, будет отмечать с шиком.

«Мама @mama_luda_star готовится к вечеринке по случаю своего 75-летия! Обещала мне клятвенно, что шалить сильно не будет, по легкому!!! Верится с трудом, зная мою маму!», - написала счастливая дочь.

В комментариях у Королевой оставили массу отзывов, как хороших, так и плохих.

«Клевая мама», «Здоровья маме! Энрджайзер», «Пускай шалит на радость», «Яркий макияж чересчур», «Я думаю, так выглядят только ангелы», «Красивая мама. Долгих лет и благополучия!», «Мама у Вас огонь», «После пластики как кукла ни одной морщины», «Да... Ещё та шалунья», - пишут пользователи сети.

Как известно, Людмила Порывай всю жизнь старалась не отставать от звездных дочерей. Она была телеведущей, дирижером хоровой капеллы и хормейстером.

Напомним, что 47-летняя Королева забыла о Тарзане и отожгла на пляже в Майами: «Верхняя точка кайфа!».

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