Співачка Наташа Корольова здивувала розповіддю на пляжі в США

Як передає Politeka.net, новим відео артистка поділилася на своїй сторінці своєї Instagram.



На опублікованих кадрах співачка постала в компанії журналістки Юлії Рідлер.



"Я не планувала робити інтерв'ю з Наташею Корольовою. Ми з нею знайомі понад двадцять років. Ми опинилися на пляжі в Майямі і я включила камеру", - поділилася журналістка.

Корольова була готова до зйомок і почала активно міркувати на камеру.

"Божевільна білка, яка включила тумблер. Тумблер, білка і пішла! Саме це і є верхня точка кайфу! Це і є щастя", - заявили Корольова на уривках відео.

Судячи з усього, повне інтерв'ю ми побачимо пізніше.

Раніше Королева опублікувала відео, на якому подруги "вибирали женихів" під веселу пісню Фабрики "ми такі різні", де звучали слова про чоловіків, які не підходили дівчині через сімейний статус або вік.

Нагадаємо, що Наташа Корольова зараз гостює у своєї мами в США без чоловіка Тарзана, а у вільний час відпочиває з друзями.

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