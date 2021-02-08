Відома співачка Наташа Корольова після повернення в Росію причепурилася та помолоділа відразу на 15 років
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кілька сторіс з салону краси. Корольова прийшла на процедури, зробивши неймовірно красиву зачіску. Її волосся стало не тільки довгим, але також блискучим і шовковистим.
Як відомо, співачка брала участь у шоу про виживання "Плем'я", для якого нарощувала кіски. Тепер же їй відновили прекрасне волосся. Варто відзначити, що з новою зачіскою 47-річна співачка стала виглядати як мінімум на 15 років молодше. Зірка довела, що ще в змозі заткнути за пояс молодих красунь.
"My super star", - підписала відео власниця салону.
"Ой, не можу прокинутися..Але Селя постаралася і зробила все, щоб я прокинулася. Спасибі, моя чарівниця", - проговорила задоволена Корольова.
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Пізніше співачка також опублікувала відео, на якому танцювала, дивлячись на себе в дзеркало. Видно було, що Наташа кайфує від нової себе.
Раніше ми писали, що Наташа Корольова відпочивала в Маямі. Там вона зустрічалася з подругами і насолоджувалася відпочинком на яхті. На фото з відпочинку Наташа позувала в рожевому спортивному костюмі.
Нагадаємо, що Наташа Корольова вразила "непристойними" кадрами зі своєю 74-річною мамою: з тещею Тарзана не засумуєш.
Раніше Politeka інформувала, що Наташа Корольова зганьбила 74-річну маму напередодні ювілею: "що у тітки Люди з обличчям?".
Також портал Politeka писав, що молода Корольова почервоніла поруч з темноволосим красенем, в Мережу злили фото: "Люблю...".