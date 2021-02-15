Її не часто побачиш в такому образі

Українська актриса Інна Білокінь, відома як "мама Вєрки Сердючки" засвітилася під час декларування своїх доходів

Зірка прийшла заповнити декларацію про доходи під час відповідної кампанії, про що розповіли в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Білокінь заявила, що регулярно сплачує податки відповідно до Конституції України.

"Я із задоволенням виконувавши свій конституційний обов'язок - декларувавши і плативши податок",- заявила актриса.

У податковій також опублікували фото, на якому можна побачити, як Білокінь заповнює декларацію. Варто відзначити, що на знімку актриса виглядає схудлою і посвіжілою.

Актриса також закликала решту полтавців брати з неї приклад і задекларувати доходи до першого травня цього року.

Зазначимо, що раніше Інна Білоконь опублікувала фото з Андрієм Данилком, на якому разом з колегою позувала в медичній і карнавальній масках. Сценічна мама Вєрки Сердючки приміряла маску зайчика, а Данилко віддав перевагу радянській масці левеняти.

"Це ми дві мімішкі", - жартівливо підписала фото Інна Білокінь.

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