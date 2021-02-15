Українська актриса Інна Білокінь, відома як "мама Вєрки Сердючки" засвітилася під час декларування своїх доходів
Зірка прийшла заповнити декларацію про доходи під час відповідної кампанії, про що розповіли в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
Білокінь заявила, що регулярно сплачує податки відповідно до Конституції України.
"Я із задоволенням виконувавши свій конституційний обов'язок - декларувавши і плативши податок",- заявила актриса.
У податковій також опублікували фото, на якому можна побачити, як Білокінь заповнює декларацію. Варто відзначити, що на знімку актриса виглядає схудлою і посвіжілою.
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Актриса також закликала решту полтавців брати з неї приклад і задекларувати доходи до першого травня цього року.
Зазначимо, що раніше Інна Білоконь опублікувала фото з Андрієм Данилком, на якому разом з колегою позувала в медичній і карнавальній масках. Сценічна мама Вєрки Сердючки приміряла маску зайчика, а Данилко віддав перевагу радянській масці левеняти.
"Це ми дві мімішкі", - жартівливо підписала фото Інна Білокінь.
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