Украинская актриса Инна Белоконь, известная как «мама Верки Сердючки» засветилась во время декларирования своих доходов
Звезда пришла заполнить декларацию о доходах во время соответствующей кампании, о чем рассказали в Главном управлении ГНС в Полтавской области.
Белоконь заявила, что регулярно уплачивает налоги в соответствии с Конституцией Украины.
«Я с удовольствием выполняю свой конституционный долг - декларирую и плачу налоги», - заявила актриса.
В налоговой также опубликовали фото, на котором можно увидеть, как Белоконь заполняет декларацию. Стоит отметить, что на снимке актриса выглядит похудевшей и посвежевшей.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Булитко из "Dizel Show" не узнали с новой прической и непристойным декольте: "Украинская Монро!"
39-летняя Кухар из "Танців з зірками" в прозрачном платье без лифчика блеснула аппетитным бюстом: "Дразнишь?"
Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях: фото счастливой парочки
"Из-за температуры 39.9 никто не приедет": харьковчанка возмутилась "скорой" помощью в регионе
Актриса также призвала остальных полтавчан брать с нее пример и задекларировать доходы до первого мая этого года.
Отметим, что ранее Инна Белоконь опубликовала фото с Андреем Данилко, на котором вместе с коллегой позировала в медицинской и карнавальной масках. Сценическая мама Верки Сердючки примеряла маску зайки, а Данилко отдал предпочтение советской маске львенка.
«Это мы две мимишке», - шутливо подписала фото Инна Белоконь.
Напомним, Полякова "сделала" себе такие же губки-магнит, как у мамы Сердючки, фото преображения: "Смотрите, какой кайф!".
Как сообщала Politeka, Верка Сердючка зажгла с мамой и Потапом в центре Киева, в Сеть слили фото: "Нарядилась в...".
Также Politeka писала, что игривая мама Верки Сердючки засветила глубокое декольте на отдыхе, такой ее еще не видели: «А как делаете вы?».