Ее не часто увидишь в таком образе

Украинская актриса Инна Белоконь, известная как «мама Верки Сердючки» засветилась во время декларирования своих доходов

Звезда пришла заполнить декларацию о доходах во время соответствующей кампании, о чем рассказали в Главном управлении ГНС в Полтавской области.

Белоконь заявила, что регулярно уплачивает налоги в соответствии с Конституцией Украины.

«Я с удовольствием выполняю свой конституционный долг - декларирую и плачу налоги», - заявила актриса.

В налоговой также опубликовали фото, на котором можно увидеть, как Белоконь заполняет декларацию. Стоит отметить, что на снимке актриса выглядит похудевшей и посвежевшей.

Актриса также призвала остальных полтавчан брать с нее пример и задекларировать доходы до первого мая этого года.

Отметим, что ранее Инна Белоконь опубликовала фото с Андреем Данилко, на котором вместе с коллегой позировала в медицинской и карнавальной масках. Сценическая мама Верки Сердючки примеряла маску зайки, а Данилко отдал предпочтение советской маске львенка.

«Это мы две мимишке», - шутливо подписала фото Инна Белоконь.

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