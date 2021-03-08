Андрей Данилко решил вспомнить молодость, показал старый образ Верки Сердючки, особенно фанатов восхитили колготы.

Как сообщает Politeka.net популярный артист Андрей Данилко после многолетнего перерыва стал чаще появляться на экранах телевизоров. Его многочисленные поклонник радуются возвращению звезды на сцену.

Когда-то Андрей Данилко запомнился необычным образом проводницы Верки Сердючки, чьи монологи запоминали не только жители Украины, но и других стран.

Яркий взлет, многочисленные гастроли, большая армия поклонников и феерический успех, все это было в карьере Верки Сердючки. Она участвовала в программе «СВ-шоу», исполнила песню на Евровидение.

Однако такой плотный график стал тяжелым для Данилко. На некоторое время он удалился от фантов, которые, оказывается, скучали по Верке Сердючке.

На странице в соцсети, которую не часто пополняют новые материалы, был опубликован снимок Верки Сердючки, сделанный в Полтаве в 1991 году. Андрей Данилко написал: "1991-й год. Полтава. Первое цветное фото…".

Тогда только начиналась карьера талантливого молодого человека из украинского города. Зрители смогут оценить, как выглядел Андрей на заре славы.

На нем была знакомая многим клетчатая юбка, фирменный пиджак и белая блуза, подчеркивающая выдающиеся достоинства Данилко.

В одной руке артист держит цветок и семафорный знак, а в другой что-то похожее на железный болт. Пикантной деталью образа являются теплые колготы, собравшиеся складками на коленях.

Пользователи оценили вид звезды. Они также испытали ностальгию, когда увидели складки на колготах. Колготки вообще не оставили равнодушными многих.

"Колготы класс!", - восхитилась поклонница.

Напомним, Андрей Данилко не узнал свою невесту.

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка показала новое амплуа.

Также Politeka писала, Данилко показал, что происходит за кулисами большого проекта.