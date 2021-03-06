Очередной эфир шоу «Маска» завершился раскрытием личности Розы
Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу появился финальный эпизод, в котором с героини снимают маску. В костюме Розы пряталась украинская певица Алина Гросу.
После того, как она раскрыла свою личность, началось эмоциональное обсуждение одной из подсказок, связанной с Андреем Данилко. На одном из эфиров Роза заявила, что когда-то один из детективов пообещал ей руку и сердце.
«Алина, я тебя последний раз видел, когда тебе было 6 лет», - рассердился артист.
«Да, и ты мне тогда говорил, что ты женишься на мне», - парировала Гросу.
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«Ты говорила: «жених мой». Боже…», - не сдержал эмоций Данилко.
Стоит отметить, что Оля Полякова была права в своих предположениях по поводу того, что именно Гросу прячется в костюме Розы.
«Сегодня мы узнали имя звезды, так талантливо воплотившей на сцене образ хрупкой Розы», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях зрители стали обсуждать развязку шоу.
«Это было очевидно после песни про розы», «Костюм розы такой красивый», «Браво», «Молодчинка! Артист», «Выступление супер», «Крутая, очень крутая», - пишут пользователи сети.
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