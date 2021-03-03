Популярна співачка Аліна Гросу показала скромне фото і розкрила несподівані факти про себе

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і актриса Аліна Гросу нещодавно розлучилася з російським чоловіком після розкішного весілля і декількох місяців сімейного життя. Незабаром після розриву дівчині почали приписувати бурхливий роман з героєм її кліпів – актором Романом Полянським. Причому не безпідставно - співачка провела з хлопцем новорічні канікули, а нещодавно навіть записала спільну пісню про кохання.

А нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram Аліна опублікувала чарівне фото і розповіла 15 цікавих фактів про себе, запропонувавши фанатам вгадати, які з її тверджень не вірні. Так, серед варіантів - два шлюби, конфуз на сцені, алергія на алкоголь, боязнь бджіл, дві вищі освіти, 20 ролей у кіно, вміння робити сальто, виступ перед 40-тисячною аудиторією, вивчення японської мови та інше.

"Трохи фактів про мене, 3 з них – помилкові. А наскільки добре ви знаєте мене? Вгадайте які?",- підписала публікацію Гросу і навела всі ці факти. Звичайно ж шанувальники кинулися активно обговорювати задачку зірки, називаючи свої варіанти, які вважають невірними. Так, серед найпопулярніших відповідей помилкових фактів - знання всіх столиць в алфавітному порядку, два шлюби і конфуз на сцені. Правда деякі не повірили, що Аліна не вміє їздити на велосипеді і боїться бджіл.

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