Прекрасные представительницы шоу-бизнеса Настя Каменских, Гросу и Миша Романова вскружили голову безумными нарядами

Как передает Politeka.net, все трое стали героинями "Світського життя", соответствующие кадры опубликованы на официальной страничке программы в Инстаграм.

Так, рядом с Екатериной Осадчей позировали Макс Барских со своей подругой, экс-"ВИА Грой" Мишей Романовой. Последняя козырнула аппетитной фигуркой в блестящем мини-платье синего оттенка. Девушка выставила напоказ сочное декольте, которым невозможно не залюбоваться.

Кроме того, свои "дыньки" выгуляла еще одна знаменитость, не часто появляющаяся в Украине. Это Алина Гросу. Девушка была вместе с актером Романом Полянским, с которым ей приписывают роман. Певица позировала в длинном белом платье, пикантной изюминкой которого был, безусловно, интригующий V-образный вырез на груди.

Но жарче всех, судя по восторженным комментариям, оказалась певица Настя Каменских. Девушка переплюнула коллег, выйдя в свет в молочном приталенном платье. Звезда свела с ума слишком смелым декольте до пупка - видно почти все. Каменских гордо задрала подбородок, вогнав в краску многих своих фанатов.

"Вот и дождались весны🌷 Хотя бы календарной😂 Празднуем уже в эту субботу в компании самых ярких звезд под популярные хиты😉 А у вас есть песни, которые ассоциируются с весной?", - говорится в подписи к кадрам.

Пользователи бурно обсудили увиденное:

"Ага "Запахло весной"😂"

"Чумачечая весна😍"

"Это платье 😍🤤оно приходит ко мне по ночам 😭🤩 @kamenskux"

"Да сколько же можно одних и тех показывать!!! Каменских, Потап, Кароль и т.д. Одно и тоже"

Напомним, подруга Макса Барских в узком топе выставила свое "богатство", переплюнув Памелу Андерсон: "Роскошная"

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