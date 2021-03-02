Прекрасные представительницы шоу-бизнеса Настя Каменских, Гросу и Миша Романова вскружили голову безумными нарядами
Как передает Politeka.net, все трое стали героинями "Світського життя", соответствующие кадры опубликованы на официальной страничке программы в Инстаграм.
Так, рядом с Екатериной Осадчей позировали Макс Барских со своей подругой, экс-"ВИА Грой" Мишей Романовой. Последняя козырнула аппетитной фигуркой в блестящем мини-платье синего оттенка. Девушка выставила напоказ сочное декольте, которым невозможно не залюбоваться.
Кроме того, свои "дыньки" выгуляла еще одна знаменитость, не часто появляющаяся в Украине. Это Алина Гросу. Девушка была вместе с актером Романом Полянским, с которым ей приписывают роман. Певица позировала в длинном белом платье, пикантной изюминкой которого был, безусловно, интригующий V-образный вырез на груди.
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Но жарче всех, судя по восторженным комментариям, оказалась певица Настя Каменских. Девушка переплюнула коллег, выйдя в свет в молочном приталенном платье. Звезда свела с ума слишком смелым декольте до пупка - видно почти все. Каменских гордо задрала подбородок, вогнав в краску многих своих фанатов.
"Вот и дождались весны🌷 Хотя бы календарной😂 Празднуем уже в эту субботу в компании самых ярких звезд под популярные хиты😉 А у вас есть песни, которые ассоциируются с весной?", - говорится в подписи к кадрам.
Пользователи бурно обсудили увиденное:
"Ага "Запахло весной"😂"
"Чумачечая весна😍"
"Это платье 😍🤤оно приходит ко мне по ночам 😭🤩 @kamenskux"
"Да сколько же можно одних и тех показывать!!! Каменских, Потап, Кароль и т.д. Одно и тоже"
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