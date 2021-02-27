Украинская певица Настя Каменских поделилась кадрыми солнечного семейного утра с Потапом

Каждые выходные супруги Потап и Настя устраивают себе романтичные прогулки, идеальные вечера за просмотром фильмов и дружеские посиделки с самыми близкими. Начало выходных для пары в этот раз стало таким же.

В разделе Стори Настя показала, как Потап просит ее переодеться и удивляет подарком. Так, артист подошел к супруге с просьбой вновь надеть белую одежду. Сначала Каменских подтекста не поняла, но исполнить требование все же поспешила. Этими небольшими видео она также поделилась в Инстаграм.

Показывая, как она приоделась, Каменских получила романтичный ответ мужа:

«Сегодня у меня очень романтичное настроение. Мне кажется, что белый — это цвет сегодняшнего дня. На улице прекрасная весенняя погода. Хочу видеть тебя невестой».

Спортивная невеста Настя была счастлива услышать нечто подобное, ведь потом муж подарил ей огромный букет белых цветов.

Также Настя решила показать идеальное и уютное утро с домашней любимицей – собачкой Мими, которая является единственным животным в семье Потапа и Каменских. Звезда позировала в свободной бирюзовой кофте, а ее любимица сидела у нее на руках, положив лапки на хозяйку.

«Настя, уже пора Максика держать на руках, а не Мими, чего тебе и желаю; Красивые❤; Я так вами горжусь😍; Красотулька😍; Спасибо, взаимно🤗🤗🤗; Две крали!❤; Какие вы прекрасные😍; 🙌стрижка огонь, конечно😂 какая краля😄; прям близнецы; Можно без собаки🐕?», - ответили пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».

Ранее портал Pоliteka писал, как расфуфыренный Потап выдал украинцам новую порцию нравоучений.

Также на Pоliteka мы рассказывали, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем.