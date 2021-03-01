Певица Настя Каменских заинтриговала публику сочным образом, поделившись с публикой своими эмоциями

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в умопомрачительном наряде.

Так, Каменских продемонстрировала аппетитную фигурку в одном из образов для шоу "Маска". Горячая брюнетка в последнем эфире появилась в желтом платье на запах, с отделкой из перьев. Настя пленила сочными изгибами и пощекотала нервишки объявлением, связанным с проектом.

"Вчерашний выпуск шоу @maskaukrainetv был особенно эмоциональным и захватывающим! 😍🎭Согласны? Было непросто отгадать, кто же скрывается под маской Льва - подсказки интриговали и запутывали нас с вами ещё больше, но мы сделали это! 🦁 Как думаете, каких двух героев мы раскроем в следующем выпуске?", - поинтересовалась певица у пораженной публики.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отвечая на вопросы Каменских:

"Ооооооочень красивый образ! 😍"

"Образ кайф 😍"

"Нежная и красивая❤️"

"мне кажется, что носорог - это Потап 😊"

"Дракон - Мирзоян"

"Жабеня - Женя Сморигин"

"Какая шикарная 😍 с ума сойти можно 🌹"

"Эти губы...💔🤤"

"Старушка набрала вес" - "да так ей идет"

Ранее мы сообщали, Каменских раскрыла любопытную деталь из съемок своего нового клипа. Оказывается, она привлекла к работе известную блогершу Таню Парфильеву.

"Сначала мы хотели сохранить интригу до конца, но как здесь удержаться? Так хотелось поделиться с вами💋 Но, друзья, не думайте, что на этом сюрпризы заканчиваются - потому что я подготовила для вас еще много интересного!", - поделилась Настя.

Напомним, Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла: "Загадай желание".

Как сообщала Politeka, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".