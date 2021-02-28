Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", которой приписывают роман с Максом Барских, рассказала о ревности

На фото Миша позировала в наряде из полосочек, которые частично прикрывали ноги и бедра красотки. Образ Романова дополнила слишком узким топом, из которого прямо выпирал большой бюст, а также стильными очками. Певица сидела на ступеньках, положив рядом маленькую женскую сумочку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Думаю, ревность очень опасное и саморазрушающее чувство. Ведь у реальности есть границы, а вот наше воображение безгранично", - написала звезда под фото.

Фанаты, включая Анастасию Кумейко, поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Роскошная"," "Думала, Пэрис Хилтон", "Красотка моя ненаглядная", "Шикарная", "Бомба", "Красотка, как бы вам было красиво", "Ничего себе, Памела...", "Пчелка"," А к чему ревновать, смысл этого?", "На Лободу очень похожа".

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Так, сначала аппетитная красотка заглянула в СПА-салон. Романова расслабилась в турецкой бане и насладилась необычным массажем.

"Сегодня попробовала процедуру "Хамам с пенным массажем". Это такой кайф", - поделилась девушка.

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