Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Миша Романова, которой приписывают роман с Максом Барских, обескуражила вызывающим видом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала серию свежих кадров в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном наряде.

Так, горячая блондинка позировала за музыкальным пультом в узком платье сочного синего оттенка. На одном из кадров девушка сняла наушники, "вооружившись" бокалом. Миша кокетливо опустила взгляд, покуражившись перед камерой.

На другом снимке Романова предстала в более эффектном виде: девушка "опасно" расставила руки, сверкнув аппетитным декольте. Казалось, что тугая ткань платья вот-вот окончательно "проиграет" в битве с пышным бюстом и тот вырвется на волю.

Ранее певица уже выставляла кадры в Инстаграм в этом же образе, когда поздравляла фанатов с Китайским новым годом и Днем святого Валентина. Судя по подписи, звезда была на вечеринке в ресторане судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво.

Тогда у публики, в отличие от новых "сториз", был шанс прокомментировать увиденное:

"Миша, такая куколка😍"

"Как-то так вульгарно"

"Бесподобна 💙🔥"

"Нифига какие ноги загорелые 😳😂"

"Стремонина пц🤦‍♀️надо же так убогенько вырядиться..."

"То ли еще будет!"

"На рыбалку!?"

Отметим, Романовой не спроста приписывают роман с певцом Максом Барских. Они оба из одного города, более того, знакомы еще со школьных лет, водночасье уехав из Херсона покорять мир шоу-бизнеса. Поговаривают, что двухлетний сын Миши, об отце которого та не распространяется, на самом деле является ребенком Барских. Мальчик, к слову, как две капли похож на певца.

Напомним, Макс Барских впервые признался, почему изменял своим девушкам: "Проходил через худшие..."

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