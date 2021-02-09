Известный певец Макс Барских рассказал о своем счастье

Макс Барских в своем интервью российскому медиаменеджеру и экс-гендиректору телеканала Муз-ТВ Арману Давлетярову на YouTube признался, чувствует ли он себя счастливым, пишет Politeka.net.

Макс Барских - один из тех известных личностей, которые, несмотря на огромную популярность, чувствуют нехватку какого-то личного счастья и гармонии. Ранимый певец признался, что в данный момент не может утверждать, счастлив ли он на самом деле, поскольку его сознание меняется и в силу возраста возникает новое понимание личного счастья.

"Если говорить честно, сегодня я не могу сказать, что я на сто процентов счастлив",- говорит певец.

По словам Макса Барских ему действительно не хватает теплых и глубоких чувств для счастья. Но певец не хочет поверхностных отношений, основанных на привязанности, страсти и увлечении. Для него важно почувствовать очень глубокую связь с любимым человеком, которая будет подобна магии и овладеет им на всю жизнь.

"Наверное, какой-то космической связи с человеком. Во мне просто сейчас борется столько разных противоречий по отношению к жизни... С одной стороны я хотел бы любовь такую, чтобы длилась в течении всей жизни, а с другой я все больше прихожу к осознанию того, что люди это как атомы, которые там соприкасаются друг с другом на какой-то неопределенный срок жизненный, чтобы чему-то научить друг друга, что-то дать, что-то преподнести, какие-то уроки или закрыть какие-то темы. И отталкиваются, расходятся. И, как правило, этот период занимает где-то три года, шесть, ну или десять например",- говорит певец.

Также Макс Барских добавил, что не понимает, почему даже самые яркие и пылкие в начале отношения приводят к расставанию через определенный период. Сам певец видит это на примере многих людей разного возраста, которые также являются одинокими.

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