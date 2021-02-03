Певец Макс Барских откровенно рассказал о жестких условиях и закулисных играх на "Фабрике звезд-2"

Он поделился воспоминаниями с российским медиаменеджером и экс-гендиректором канала "Муз-ТВ" Арманом Давлетяровым, передает Politeka.net. Во время интервью для YouTube артист признался, как организаторы издевались над молодыми артистами ради шоу.

"Было очень большое психологическое давление на проекте "Фабрика". Происходят иногда закулисные игры и интриги для того, чтобы повышать рейтинги. Коробочка в коробочке, в которой максимально происходит давление на психику человека для того, чтобы он сходил с ума и приносил рейтинги каналу. Нас по утрам будили ультразвуками, "Рамштайнами" разными, заканчивали в два часа ночи, а в шесть утра уже надо быть на хореографии. Это все делалось специально для того, чтобы сходили с ума", - подчеркнул Макс Барских.

По словам исполнителя, в конце концов он не выдержал такого давления и покинул "Фабрику" в шаге от победы. Большая психологическая нагрузка отчасти и подтолкнула его к рисковому шагу - порезать вены на сцене во время концерта "фабрикантов" и Наташи Могилевской.

"Я когда вышел из этого проекта, мне тогда было еще 18 лет, я действительно заметил, что был немного сумасшедшим... Я ушел перед финалом по собственному желанию, потому что не хотел мириться с закулисными играми. В этот же вечер все самые главные, главы каналов и радиовещания сказали: ты сделал свой выбор, о тебе больше никто не вспомнит, это точно, поэтому прощай и удачи тебе. То есть были закрыты все возможные источники информации, чтобы я мог нести свою музыку".

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