Популярный певец Макс Барских раскрыл подробности своих отношений со Светланой Лободой и высказался о причинах опасного поступка

Он решился на откровения в интервью российскому медиаменеджеру и экс-гендиректору телеканала Муз-ТВ Арману Давлетярову для YouTube, передает Politeka.net. После окончания "Фабрики звезд-2" в 2008 году молодой исполнитель на совместном концерте Натальи Могилевской и других участников порезал себе вены во время выступления на сцене. Тогда Макс Барских объяснил свою выходку безответной любовью к Светлане Лободе, однако спустя 12 лет выдал другую версию.

"Это был дурацкий, глупый, необдуманный поступок, который после оправдался, как спродюсированный шаг. И это было по настоящему. Не могу сказать, что я был без ума от Лободы всю жизнь, прямо фанател от нее. Просто на "Фабрике" она была из внешнего мира единственным человеком, с которым я мог почувствовать какую-то связь. И мы с ней очень во многом похожи. Это внутреннее: сила характера, движение вперед, внутренние качества", - высказался певец в интервью.

Макс Барских подчеркнул, что во время "Фабрики звезд" вместе с другими участниками находился под сильным психологическим давлением. Молодым артистам приходилось спать по 3-4 часа, они были истощены и подавлены. Отчасти это состояние и повлияло на эксцентричное решение 18-летнего юноши.

"Очень тяжелая жизнь на "Фабрике звезд", появилась тогда Лобода. Мы с ней выступали и я почувствовал: ничего себе, такая сила в ней есть внутренняя, которая очень сильно привлекает. Просто себя накрутил, что это любовь и все остальное. Внутренее в своей голове я не сделал это для того, чтобы лишить себя жизни, это был еще определенный момент очередного проявления, которое произошло после проекта "Фабрика". Я ушел перед финалом, ушел по собственному желанию, потому что не хотел мириться с закулисными играми".

Напомним, что уставший Макс Барских с мрачным видом озадачил резкой сменой имиджа

Также Politeka писала, что Макс Барских угодил в конфуз прямо во время выступления, фанаты увидели лишнее