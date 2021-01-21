Популярный украинский певец Макс Барских всполошил сеть невероятным кадром и глубокими мыслями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, которое восхитило и напугало поклонников. Артист оказался на краю пропасти. Он стоял на краю бассейна, который заканчивался возле обрыва. Сзади артиста красовался невероятный пейзаж.

Сам Макс стоял на обрыве во всем черном. Глаза его были закрыты. Он выглядел одновременно мрачным, но умиротворенным.

«Сложно ощутить счастье, находясь на вершине горы, если не побывал у ее подножья», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу восхищенных отзывов и комплиментов.

«Ммм водичка», «Красавчик», «Как красиво», «Я тебя очень сильно люблю, моя зая», «Философ», «Круто сказал. Восхищаюсь силой духа и творчеством», «Ох уж эта пляжная философия», «Золотые слова», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 30-летний Макс Барских известен своим особым взглядом на мир. В украинском шоу-бизнесе у него репутация необычного артиста.

Ранее мы писали, что Макс Барских снялся для модного журнала в необычной фотосессии в мрачных тонах. На одном из фото он сидел на стуле посреди зарослей.

Напомним, что заросший Макс Барских развалился на стуле, заставив поклонниц пищать от восторга: «Кайф».

Как сообщала Politeka, Макс Барских угодил в конфуз прямо во время выступления, фанаты увидели лишнее: "Прямо между ног...".

Также Politeka писала, что мокрый Макс Барских показал железный торс, заставив женщин пищать от восторга: «Мужчина в самом расцвете…».