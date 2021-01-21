Популярний співак Макс Барських розповів про конфузи, які відбувалися з ним під час виступів

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно артист виступив на новорічному шоу каналу "Україна" і поділився особистими переживаннями під час короткого інтерв'ю, яке дав за лаштунками. Він зізнався, що часто виступає на святкових корпоративах і дає приватні концерти, і час від часу потрапляє в неприємні ситуації.

"Наприклад, рвалися штани прямо між ніг під час виступу, відключався звук", - заявив Макс Барських. - "Одного разу в клубі, де я виступав, повністю вирубало електрику, і організатори довгий час намагалися це налагодити. Ми з людьми в цей час просто співали пісні, – розповів артист".

Виконавець додав, що кожен раз на Новий рік бере на себе роль Діда Мороза, роблячи приємні подарунки своїм близьким, але в 2021-му вирішив гарненько відпочити і присвятити час самому собі.

"У січні у мене буде апдейт, зарядка на майбутній рік. У планах-відпочити на Балі", - зазначив Макс Барських.

Варто відзначити, що після свят співак таки вибрався на екзотичні острови і поділився кадрами свого відпочинку в "Instagram". На одному зі знімків Макс постав по пояс у воді і вразив шанувальників своїм оголеним м'язистим торсом.

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