Популярный певец Макс Барских сверкнул обнаженным телом на экзотическом курорте и взбудоражил фанатов

Как передает Politeka.net, артист выложил откровенное фото на своей странице в "Инснтаграм", отдыхая в тропической стране. Красавец позировал под высокими пальмами с голым татуированным торсом одетый то ли в трусы, то ли в тонкие штаны на резинке. Макс Барских продемонстрировал свое мускулистое тело и мощный пресс без каких-либо следов жира.

"Время останавливается, когда чувствуешь мир вокруг", - подписал он фото в соцсети.

Поклонники полюбовались на раскрепощенного Макса Барских и в комментариях обратили внимания на пикантную деталь, вздувшуюся спереди:

"Макс, приезжай скорее, я соскучилась 🙌"; "Ох уж эти спортивки"; "Красивый мужчина, в красивых штанах"; "Он что по колено у тебя?)"; "блин теперь я буду об этом думать и ночь не спать 🤣😂😆, может банан, бутылка"; "Макс, такая спортивная фигура! 💪 Просто Адам в Эдеме)"; "Кто ещё увеличивал картинку? Сколько нас?😂"; "Вообще жара"; "Макс, ты просто расцвел в этом раю, глаз не отвести!!!❣️❣️❣️ Время останавливается для нас, когда не видим тебя!!!🌟🌟🌟"; "Какой же ты тут хорошенький, Барсик!"; "Макс, невозможно оторваться от прекрасного, ты очень спортивно и горячо выглядишь 😍🔥💪 Снял очки, спасибо!"; "Макс, ты мега крут 👍♥️🤩 Прям огонь 🔥".

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