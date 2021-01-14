Певец Макс Барских порадовал поклонников новым фото со своего отдыха в теплых краях

Как передает Politeka.net, 30-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на пляже.

Так, загорелый Макс в очках скинул одежду, спрятавшись от палящего солнца под навесом. Звезда сверкнул мускулистым торсом, показав крупным планом плечи и частично грудь. Лоснящийся красавец свел с ума тату с крыльями, томно посмотрев куда-то в сторону.

"День кажется длиннее, когда наполняешь его эмоциями", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Красивый 🔥🔥🔥💖💖💖 Ненаглядный Макс, хорошего отдыха 😘"

"Обалдеть...И не узнать..🔥"

"А мне кажется, что день с хорошими эмоциями пролетает намного быстрее. Макс, выглядишь очень прекрасно!🔥❤️ Нравятся твои тропические сториз!🔥 Спасибо за кусочек лета! ☀️❤️"

"Уххх🔥"

"Очки эти вообще не идут"

"Загадочный мужчина 👍👍🔥🔥"

"Да, день кажется длиннее...и хочется чтоб он не кончался... хочется чтоб он длился вечность...наполняйся, созидайся, вдохновляйся...и снова, с новыми силами в творческий путь...а мы подождём"

Барских активно делится в Сети кадрами фешенебельного отдыха. Недавно на одном из кадров, кроме своего отражения в окне, Макс в халате засветил одноэтажное здание и пальмы вокруг.

"Отличное Начало 2021", - подписал фото артист.

"Рождество под пальмами лучше не придумаешь", "Шикарно", "Здорово) Лови волну вдохновения, Хорошего отдыха!!!", "Классно живешь, возьми меня с собой", "Максим отличное отражение", - отреагировали пользователи.

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