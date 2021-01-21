Популярный певец Макс Барских рассказал о конфузах, которые происходили с ним во время выступлений

Как сообщает Politeka.net, недавно артист выступил на новогоднем шоу канала "Украина" и поделился личными переживаниями во время короткого интервью, которое дал за кулисами. Он признался, что часто выступает на праздничных корпоративах и дает частные концерты, и время от времени попадает в неприятные ситуации.

"Например, рвались штаны прямо между ног во время выступления, отключался звук", - заявил Макс Барских. - "Однажды в клубе, где я выступал, полностью вырубило электричество, и организаторы долгое время пытались это наладить. Мы с людьми в это время просто пели песни, – рассказал артист".

Исполнитель добавил, что каждый раз на Новый год берет на себя роль Деда Мороза, делая приятные подарки своим близким, но в 2021-м решил хорошенько отдохнуть и посвятить время самому себе.

"В январе у меня будет апдейт, зарядка на предстоящий год. В планах – отдохнуть на Бали", - отметил Макс Барских.

Стоит отметить, что после праздников певец таки выбрался на экзотические острова и поделился кадрами своего отдыха в "Инстаграм". На одном из снимков Макс предстал по пояс в воде и впечатлил поклонников своим обнаженным мускулистым торсом.

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