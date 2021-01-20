Популярний український співак Макс Барських убив наповал видом з оголеним торсом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився архівний літній кадр з кумиром тисяч дівчат. На знімку Макс знаходився по пояс у воді. Фото було зроблено таким чином, що силует красеня відбивався у воді.

Барських був без одягу, демонструючи свій ідеальний залізний прес і численні татуювання. Його волосся було мокрим. Ймовірно, він тільки що виринув з води.

У коментарях стали захоплюватися фігурою кумира, залишаючи масу захоплених відгуків.

"Мені подобається це", "Один Макс добре, а два ще краще", "Макс любитель плавання, купання, взагалі красивий чоловік, клас", "Це супер. Вау, такий чоловік в самому розквіті сил", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 30-річний Макс Барських будує свою кар'єру з 2008 року. Його прорив стався після "Фабрики зірок". Саме там юного і талановитого артиста, який сам пише пісні, помітили продюсери. У Макса за роки кар'єри склалася репутація незвичайного і яскравого артиста, який йде за покликом серця, а не фінансовою складової шоу-бізнесу.

Раніше ми писали, що Макс Барських зачарував прихильниць, з'явившись на фото в одних трусах.

Нагадаємо, що засмаглий Макс Барських в обтягуючих спортивках позбавив прихильниць спокійного сну: "він, що по коліно у тебе?".

Як повідомляла Politeka, втомлений Макс Барських з похмурим виглядом спантеличив різкою зміною іміджу:"правдою мені розбили серце".

Також Politeka писала, що зарослий Макс Барських розвалився на стільці, змусивши прихильниць пищати від захвату: «Кайф».