Популярний співак Макс Барських блиснув оголеним тілом на екзотичному курорті і розбурхав фанатів

Як передає Politeka.net, артист виклав відверте фото на своїй сторінці в "Інснтаграм", відпочиваючи в тропічній країні. Красень позував під високими пальмами з голим татуйованим торсом одягнений чи то в труси, чи то в тонкі штани на гумці. Макс Барських продемонстрував своє м'язисте тіло і потужний прес без будь-яких слідів жиру.

"Час зупиняється, коли відчуваєш світ навколо", - підписав він фото в соцмережі.

Шанувальники помилувалися на розкутого Макса Барських і в коментарях звернули увагу на пікантну деталь, що здулася спереду:

"Макс, приїжджай швидше, я скучила 🙌"; "Ох вже ці спортивки"; "Красивий чоловік, в красивих штанях"; " Він Що по коліно у тебе?) "; "блін тепер я буду про це думати і ніч не спати🤣 😂 😆, може банан, пляшка"; " макс, така спортивна фігура! 💪 Просто Адам в Едемі)"; " хто ще збільшував картинку? Скільки нас?😂 "; "Взагалі спека"; " Макс, ти просто розцвів в цьому раю, очей не відвести!!!❣ ️ ️ ️ Время️ час зупиняється для нас, коли не бачимо тебе!!!🌟 🌟 🌟 "; "Який же ти тут гарненький, Барсик!"; "Макс, неможливо відірватися від прекрасного, ти дуже спортивно і гаряче виглядаєш 😍 🔥 💪 зняв окуляри, спасибі!"; "Макс, ти мега крут 👍 ♥ ️ пр Прям вогонь 🔥".

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