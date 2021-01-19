Популярний український співак Макс Барських взяв участь у незвичайній фотосесії в похмурих тонах

Макс Барських прославився після скандальної участі в українській «Фабриці зірок». До 30 років артист може похвалитися не одним альбомом зі своїми піснями, цілим заробленим статком і особистим продюсерським центром. Нещодавно молодий чоловік вирішив взяти участь у фотосесії і дати чесне інтерв'ю про своє життя.

Музикант став прикрасив нову обкладинку зимового номера L'officiel Hommes Україна. Спеціально для видання Барських змінив кілька образів і здивував похмурістю тонів, також він відповів на інтелектуальні питання з опитувальника Прусто, розкриваючи деталі минулого, сьогодення і плани на майбутнє.

Макс запевняє, що він вже не той, яким був раніше і тепер бачить світ більш реальним, без пелени на очах. Його головна мрія на даний момент залишається тією ж-він хоче організовувати своє життя так, щоб рости і розвиватися, бути готовим до сім'ї.

«Намагаюся завжди бути чесним, якою б гіркою не була правда. А ви що думаєте з цього приводу?» ,- написав Барських під своїм останнім фото в Instagram.

Шанувальники відразу відповіли:

"😍 Відчуття правди ще не є ознакою істинної правди ...; Краще правда, але якщо ця правда ранить людину, потрібно піднести її максимально делікатно; Каааайф бути справжнім і щирим✨ 🕊; правдою мені розбили серце, тому я більше не ношу рожеві окуляри; блін, а якщо ця правда заподіє сильний біль близькій людині? 😓; Да. Краще гірка правда, ніж солодка брехня; в наш час чесність ще сприймають як жорсткість, але я за правду, щирість і особисті межі 😉; то що він учуділ,всіх перевершив😊у тебе волосся на голові заворушаться😊».

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