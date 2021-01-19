Популярный украинский певец Макс Барских принял участие в необычной фотосессии в мрачных тонах

Макс Барских прославился после скандального участия в украинской «Фабрике звезд». К 30 годам артист может похвастаться не одним альбомом со своими песнями, целым заработанным состоянием и личным продюсерским центром. Недавно молодой мужчина решил принять участие в фотосессии и дать честное интервью о своей жизни.

Музыкант стал украсил новую обложку зимнего номера L’Officiel Hommes Украина. Специально для издания Барских сменил несколько образов и удивил мрачностью тонов, также он ответил на интеллектуальные вопросы из опросника Прусто, раскрывая детали прошлого, настоящего и планы на будущее.

Макс уверяет, что он уже не тот, каким был прежде и теперь видит мир более реальным, без пелены на глазах. Его главная мечта на данный момент остается той же- он хочет организовывать свою жизнь так, чтобы расти и развиваться, быть готовым к семье.

«Стараюсь всегда быть честным, какой бы горькой ни была правда. А вы что думаете по этому поводу?», - написал Барских под своим последним фото в Инстаграм.

Поклонники сразу ответили:

«😍 Ощущение правды ещё не является признаком истинной правды ...; Лучше правда, но если эта правда ранит человека, нужно преподнести её максимально деликатно; Каааайф быть настоящим и искренним ✨🕊; Правдой мне разбили сердце, поэтому я больше не ношу розовые очки; Блин, а если эта правда причинит сильную боль близкому человеку? 😓; Да. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь; В наше время честность ещё воспринимают как жесткость, но я за правду, искренность и личные границы 😉; То что он учудил,всех превзошел😊у тебя волосы на голове зашевелятся😊».

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