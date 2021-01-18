Популярний український співак Макс Барських з'явився на обкладинці модного журналу в вельми спокусливому образі
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував серію фото, зроблених для журналу. На обкладинці він позував з вологим волоссям у світлому светрі і білому пальто. Зарослий співак дивився в кадр, зводячи з розуму своїм мужнім виглядом.
На другому знімку Макс Барських позував в штанях, сорочці і розкритому пальто. Він сидів на стільці посеред заростей, відкинувшись назад. Його відросле волосся було акуратно укладене, що додало особливого шарму фото.
"Намагаюся завжди бути чесним, якою б гіркою не була правда. А ви що думаєте з цього приводу?",- підписав фото артист.
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У коментарях йому залишили масу компліментів, а також відповіли на його питання.
"Так. Краще гірка правда, ніж солодка брехня", "відчуття правди ще не є ознакою істинної правди", "мій золотий я тебе обожнюю", "Правда - це завжди добре. Головне, подавати її так, як подають пальто, а не жбурляти в обличчя, як мокрий рушник», «все правильно, мій хароший», «Кайф бути справжнім і щирим. Це свобода", - пишуть користувачі Мережі.
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