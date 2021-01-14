Співак Макс Барських порадував шанувальників новим фото зі свого відпочинку в теплих краях

Як передає Politeka.net, 30-річний артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на пляжі.

Так, засмаглий Макс в окулярах скинув одяг, сховавшись від палючого сонця під навісом. Зірка блиснув м'язистим торсом, показавши крупним планом плечі і частково груди. Лискучий красень звів з розуму тату з крилами, млосно подивившись кудись убік.

"День здається довшим, коли наповнюєш його емоціями", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Красивий 🔥 🔥 🔥 💖 💖 💖 ненаглядний макс, гарного відпочинку 😘"

"Отетеріти...і не впізнати..🔥"

"А мені здається, що день з хорошими емоціями пролітає набагато швидше. Макс, виглядаєш дуже прекрасно!🔥❤️ Подобаються твої тропічні сторіз!🔥 Дякую за шматочок літа! ☀️❤️"

"Уххх🔥"

"Окуляри ці взагалі не пасують"

"Загадковий чоловік 👍 👍 🔥 🔥 "

"Так, день здається довшим...і хочеться щоб він не кінчався... хочеться щоб він тривав вічність...наповнюйся, творися, надихайся...і знову, з новими силами в творчий шлях...а ми почекаємо"

Барських активно ділиться в мережі кадрами фешенебельного відпочинку. Нещодавно на одному з кадрів, крім свого відображення у вікні, Макс в халаті засвітив одноповерхову будівлю і пальми навколо.

"Відмінний початок 2021", - підписав фото артист.

"Різдво під пальмами краще не придумаєш", "Шикарно", "Здорово) Лови хвилю натхнення, гарного відпочинку!!!", "Класно живеш, візьми мене з собою", "Максим відмінне відображення", - відреагували користувачі.

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