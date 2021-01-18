Співак Макс Барських вкрав серця прихильниць, блиснувши "кубиками". Але так було не завжди
Як передає Рoliteka.net, 30-річний артист опублікував пікантне фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав себе в одних спортивних штанях.
Так, фігуристий Барських стягнув футболку, блиснувши спокусливими рельєфами.
Приголомшена публіка не встояла перед таким красенем, щедро нагородивши його компліментами в коментарях:
"Макс, така спортивна фігура! 💪 Просто Адам в Едемі)🔥❤️😍" - "один Адам, а Єв цілий гарем😊"; "Макс, ти просто розцвів у цьому раю, очей не відвести!!!❣️"; "Розбурхує💖"; "Вауу, який гарний, гарячий, засмаглий Макс 👍 💗 "; "Зевс🔥"; "Залипнула😍"; "Макс, молодієш 💪 😎 "; "Вкрав моє сердечко безповоротньо 💔"; "аполлон 💫❤️".
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Примітно, що в дитинстві та юності Макс боявся роздягатися на пляжі. Будучи сильно худим, він частенько чув знущання у свій бік, при чому від власної ж сім'ї.
"Я був дуже щуплим і страшенно соромився цього. Як не дивно, найбільше знущалася наді мною моя ж сім'я: я пішов у батька, в той час як мама, брат і сестра були більш щільної статури. І як тільки вони мене не називали... Я не любив літо, не любив ходити на пляж. Коли знімав футболку, приходив в жах, думав, що на мене всі дивляться. Причому це тривало і в зрілому віці...", - ділився співак своїми переживаннями в інтерв'ю журналу Vogue.
Барських також зазначав, що через це у нього виробився комплекс неповноцінності. Рідні намагалися його "годувати" через силу, але марно - вся справа в генетиці, розповідав артист.
"Мені достатньо було їсти один раз в день, два максимум. Я почувався добре, сповнений сил і енергії. Все прекрасно. І ось мені часто говорили: "худий, дрищ, сопля, жердина". Не в школі, а моя сім'я в основному", - зізнавався Макс.
На сьогодні Барських з упевненістю заявляє, що вже позбувся цього комплексу.
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