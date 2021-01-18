Певец Макс Барских украл сердца поклонниц, сверкнув "кубиками". Но так было не всегда

Как передает Рoliteka.net, 30-летний артист опубликовал пикантное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал себя в одних спортивных штанах.

Так, поджарый Барских стянул футболку, сверкнув соблазнительными рельефами.

Изумленная публика не устояла перед таким красавцем, щедро наградив его комплиментами в комментариях:

"Макс, такая спортивная фигура! 💪 Просто Адам в Эдеме)🔥❤️😍" - "один Адам, а Ев целый гарем😊"; "Макс, ты просто расцвел в этом раю, глаз не отвести!!!❣️"; "Будоражит💖"; "Вауу, какой красивый, горячий, загорелый Макс👍💗"; "Зевс🔥"; "Залипла😍"; "Макс, молодеешь 💪😎"; "Украл мое сердечко безвозвратно 💔"; "аполлон 💫❤️".

Примечательно, что в детстве и юности Макс боялся раздеваться на пляже. Будучи сильно худым, он частенько слышал издвевательства в свою сторону, при чем от собственной же семьи.

"Я был очень щуплым и жутко стеснялся этого. Как ни странно, больше всего издевалась надо мной моя же семья: я пошел в отца, в то время как мама, брат и сестра были более плотного телосложения. И как только они меня не называли... Я не любил лето, не любил ходить на пляж. Когда снимал футболку, приходил в ужас, думал, что на меня все смотрят. Причем это продолжалось и в зрелом возрасте...", - делился певец своими переживаниями в интервью журналу Vogue.

Барских также отмечал, что из-за этого у него выработался комплекс неполноценности. Родные пытались его "кормить" через силу, но тщетно - все дело в генетике, рассказывал артист.

"Мне достаточно было кушать один раз в день, два максимум. Я себя чувствовал хорошо, полон сил и энергии. Все прекрасно. И вот мне часто говорили: "Худой, дрыщ, сопля, жердина". Не в школе, а моя семья в основном", - признавался Макс.

На сегодня Барских с уверенностью заявляет, что уже избавился от этого комплекса.

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