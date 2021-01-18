Популярный украинский певец Макс Барских появился на обложке модного журнала в весьма соблазнительном образе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото, сделанных для журнала. На обложке он позировал с влажными волосами в светлом свитере и белом пальто. Заросший певец смотрел в кадр, сводя с ума своим мужественным видом.

На втором снимке Макс Барских позировал в штанах, рубашке и распахнутом пальто. Он сидел на стуле посреди зарослей, откинувшись назад. Его отросшие волосы были аккуратно уложены, что придало особого шарма фото.

«Стараюсь всегда быть честным, какой бы горькой ни была правда. А вы что думаете по этому поводу?», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу комплиментов, а также ответили на его вопрос.

«Да. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», «Ощущение правды ещё не является признаком истинной правды», «Мой золотой я тебя обожаю», «Правда - это всегда хорошо. Главное, подавать её так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце», «Все правильно, мой хароший», «Кайф быть настоящим и искренним. Это свобода», - пишут пользователи сети.

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