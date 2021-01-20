Популярный украинский певец Макс Барских сразил наповал видом с оголенным торсом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появился архивный летний кадр с кумиром тысяч девушек. На снимке Макс находился по пояс в воде. Фото было сделано таким образом, что силуэт красавчика отражался в воде.

Барских был без одежды, демонстрируя свой идеальный железный пресс и многочисленные татуировки. Его волосы были мокрыми. Вероятно, он только что вынырнул из воды.

В комментариях стали восхищаться фигурой кумира, оставляя массу восторженных отзывов.

«Мне нравится это», «Один Макс хорошо, а два еще лучше», «Макс любитель плаванья, купания, вообще красивый мужчина, класс», «Это супер. Вау, такой мужчина в самом расцвете сил», - пишут пользователи сети.

Как известно, 30-летний Макс Барских строит свою карьеру с 2008 года. Его прорыв произошел после «Фабрики звезд». Именно там юного и талантливого артиста, который сам пишет песни, заметили продюсеры. У Макса за годы карьеры сложилась репутация необычного и яркого артиста, который идет за зовом сердца, а не финансовой составляющей шоу-бизнеса.

Ранее мы писали, что Макс Барских очаровал поклонниц, появившись на фото в одних трусах.

Напомним, что загорелый Макс Барских в обтягивающих спортивках лишил поклонниц спокойного сна: "Он, что по колено у тебя?".

Как сообщала Politeka, уставший Макс Барских с мрачным видом озадачил резкой сменой имиджа: "Правдой мне разбили сердце".

Также Politeka писала, что заросший Макс Барских развалился на стуле, заставив поклонниц пищать от восторга: «Кайф».