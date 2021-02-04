Известный певец Макс Барских рассказал о своем одиночестве и признался, как борется с тяжелым состоянием

Макс Барских в своем интервью российскому медиаменеджеру и экс-гендиректору телеканала Муз-ТВ Арману Давлетярову на YouTube признался, что на самом деле является одиноким, и объяснил, почему, пишет Politeka.net.

На самом деле знаменитый Макс Барских испытывает огромное одиночество, поскольку ему даже не с кем поговорить, когда он возвращается домой. В такие моменты ему приходится особенно тяжело, и, как в шутку признался сам певец на вопрос, что он делает в этом состоянии, он иногда плачет.

"Я плачу. Шучу. Мне на самом деле нужно, для того, чтобы довести меня до слез, это надо очень сильно постараться",- говорит певец.

Также Макс Барских признался, что является очень глубоким и ранимым человеком, которому нужно иногда выплакать свои эмоции, выпустить их наружу. Но певец делает это с помощью самовыражения в творчестве.

"Я, знаешь, когда выплакиваю все эмоции свои? Вот когда мне, например, плохо или больно, я вот ставлю музыку, там, пишу песню, музыку, и начинаю придумывать текст. И начинаю писать песню. И вот когда я ее пишу, я как будто бы в этой песне могу пойти от обратного, увидеть себя очень счастливым, например, противоположные эмоции. И как будто сказать себе слова какого-то близкого человека, которые бы меня вытянули из этого состояния. Или же передать все эти эмоции с максимальной честностью",- рассказывает о себе Барских.

Только после того, как слова появятся на бумаге, артисту становиться легче и он может почувствовать освобождение от негативных эмоций.

"Когда я понимаю, когда я ставлю точку, я проигрываю эту музыку, напеваю ее и понимаю, что если у меня прорываются слезы в конце песни, значит она настоящая. И вот тогда я освобождаюсь от этого состояния и на следующий день чувствую себя уже гораздо лучше",- говорит Макс Барских.

Но главной проблемой для него все-таки остается одиночество, поскольку мало кто пытается воспринимать знаменитость как обычного человека.

"Все находятся быть с известным человеком, но мало кто готов бы быть со мной, таким, какой я есть. Становится сложнее находить удивительных людей. Ты доходишь до определенного уровня, даже ментально, и тебе хочется, чтобы человек был как минимум на одном уровне мышления этого, или научил тебя еще чему-то большему",- поделился певец в интервью.

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