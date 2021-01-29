Популярный певец Макс Барских продолжает хвастаться яркими снимками со своего роскошного отдыха

Свежие фото появились в личном микроблоге исполнителя в Instagram.

Как известно, после Мальдив Макс Барских отправился в солнечную Флориду.

Перед поклонниками известный украинский певец позировал за рулем роскошного спорткара Ferrari.

На камеру Макс Барских улыбается, поэтому можно предположить, что певец идеально проводит свой отпуск в США.

"Нравится мне в Майами! Как будто американская Одесса", - подписал Макс Барских свежие фотографии в своем микроблоге.

Публикация пришлась по душе поклонникам и они засыпали звезду лайками с восторженными комментариями.

Телеведущий и шоумен Слава Демин даже в шутку предположил, что Макс Барских мог фотографироваться на Позняках в Киеве.

"Или одесская Америка", "Счастливый", "Шикарный", "А в Одессе сейчас немного снежно", "Цвет задорный", "Это же Позняки?", "Крутой перец", "Макс, конечно, там хорошо но и домой пора, мы ждём, соскучились", "Раньше машинки на подобие этой можно было увидеть только на фантиках от жевательных резинок", "Макс, даже не верится, что ты просто сидишь в машине и никуда не едешь. Можно посмотреть и полюбоваться на тебя, наш любимый путешественник", "А Аллегровой не понравилось. Дом купила,а потом продала, зачем покупала?", "Классная фотка у тебя Максик, ты красавчик", - написали они под публикацией.

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