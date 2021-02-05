Популярный украинский певец Макс Барских пережил непростое детство, и лишь один близкий человек его поддерживал

Он поделился откровениями в беседе с российским медиаменеджером Арманом Давлетяровым, интервью появилось на его YouTube-канале, передает Politeka.net.

"Если говорить откровенно и честно, то у меня было не совсем легкое детство в плане отношений с родителями. У меня была самая противоположная форма семейной любви, которую можно было бы себе хотеть. Потому что семейные скандалы постоянно были между отцом и матерью, которые я всегда наблюдал, насилие в семье", - заявил исполнитель. - "Плюс у моей мамы было очень много страхов внутренних, которые она всегда проецировала на меня, она всегда закрывалась, не доверяла людям, боялась быть обманутой. Спустя время, в более зрелом возрасте, я понял откуда это пошло".

Макс Барских признался, что постоянно пытается образумить свою мать, но та почти никогда не прислушивается. При этом женщина стала единственным человеком, который всегда поддерживал артиста в его нелегком творческом пути, ведь заметила большой потенциал еще в детстве.

"В этом я ей безумно благодарен. Даже моя сестра и мой брат говорили: "Зачем такая музыка? Ты на этом не заработаешь, у тебя должна быть стабильность почва под ногами. И только мама подтолкнула меня к музыке, потому что через меня пыталась реализовать все то, что сама не реализовала", - подчеркнул артист.

Напомним, что Макс Барских откровенно рассказал об одиночестве и почему до сих пор не женат: "Я плачу..."

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