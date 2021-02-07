Популярный украинский певец Макс Барских удивил разнузданными кадрами с соблазнительными красотками и красавцами

Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал яркое видео на своей странице в Инстаграм.

Барских напомнил поклонникам о том, что ровно год назад вышел его клип «Лей, не жалей!».

«Сегодня есть повод открыть бутылку шампанского - ровно год назад состоялась премьера клипа на песню "Лей, не жалей"!», - написал певец.

Он также поделился отрывком из того самого клипа. На кадрах сам Барских вовсю веселится в компании откровенно одетых молодых парней и девушек. Все они дерзко танцуют в роскошном интерьере, выпивают и всячески веселятся. При этом некоторые участники действа выглядят скорее полураздетыми.

Поклонники певца тут же отреагировали на его пост.

«Мой гимн! Самый нереальный, сумасшедший клип», «Обожаю эту песню и этот клип», «Одна из лучших песен», «Шикарная песня шикарный клип», «Как быстро полетел год», «До сих пор смотрю его каждый день перед работой! Или когда мне нужна порция вдохновения!», «Одна из любимейших ваших песен», «Мой мальчик любимый», «Уже год прошел», «Шикарна работа!», «Песня супер! Очень бодрящая и зажигательная!) Спасибо за трек», «Просто хот», - пишут люди.

Напомним, Макс Барских рассказал о разборках в семье и сложностях с мамой: "Даже сестра и брат говорили...".

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