Известный певец Макс Барских рассказал о главных ошибках во взаимоотношениях

Макс Барских привлекает многих не только своим талантом. Певец очень чувствительный и довольно ранимый, но также он совершал много ошибок в своих отношениях с девушками. Об этом он рассказал в интервью российскому медиаменеджеру и экс-гендиректору телеканала Муз-ТВ Арману Давлетярову на YouTube, пишет Politeka.net.

По словам Макса Барских главные ошибки, которые он совершал, это были ревность и эгоизм. Но сейчас, в силу своего жизненного опыта и понимания ситуаций певец может объяснить причины такого поведения.

"Эгоизм был определенный. Наверное все шло от эгоизма внутреннего. Ревность - это тоже эгоизм своего рода, измены - это тоже своего рода эгоизм, который... Эгоизм и неудовлетворенность жизненная - это момент, когда есть отношения, есть два партнера, и как только один человек начинает чувствовать какую-то неполноценность в этих отношениях, то есть как будто бы разделяет вот эту дружбу между двумя людьми",- рассказывает Макс.

Также он описал действия обоих партнеров в подобных случаях. И, по его словам, чаще всего кто-то из них начинает искать удовлетворения в отношениях на стороне.

"Вместо того, чтобы поговорить с человеком, рассказать о своих проблемах, почему что происходит, он начинает этого человека избегать и искать, например, отношения на стороне. А второй человек, вместо того, чтобы понять, что происходит, и как он может улучшить эти отношения, и что он может привнести в них для того, чтобы человеку всего хватало и все было в порядке, человек начинает ревновать, начинает устраивать скандалы и истерики",- говорит Макс Барских.

При этом он добавляет, что сам так поступал и проходил в отношениях как самые лучшие, так и наихудшие этапы. Но именно эти моменты научили певца быть таким, какой он есть сегодня.

"Я проходил через самые лучшие и худшие этапы отношений и жизни в принципе. Это научило меня быть тем, кем я есть сейчас",- подытожил певец.

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